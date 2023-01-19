طقس الخميس.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول قطرات متفرقة خلال الصباح بالأطلس المتوسط، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية، والشاوية، وولماس ومنطقة الغرب، فضلا عن تساقطات ثلجية بالأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية خلال الصباح.

ويرتقب تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا مع وجود صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بالقرب من السواحل، وما بين 08 و14 درجة بجنوب المملكة. وستكون ما بين 03 و 08 درجات فيما تبقى من أنحاء البلاد.

كما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقويا الى جد قوي الهيجان مابين مهدية وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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