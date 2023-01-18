توزيع سيارات اسعاف لفائدة جماعات ترابية بجهة بني ملال خنيفرة

2023-01-18 / 22:18
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هبة بريس _ خريبكة

أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مساء اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري، بالنادي الرياضي، مرفوقا بعمال الأقاليم بالجهة ورئيس وأعضاء مجلس الجهة، وبحضور رؤساء الجماعات المعنية وأعضاء ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية بالجهة، على توزيع 30 سيارة اسعاف لفائدة الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة، بتكلفة اجمالية ناهزت 6 ملايين درهم بتمويل من ميزانية مجلس الجهة.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ مشروع دعم الجماعات الترابية بسيارات الإسعاف الذي يسعي مجلس جهة بني ملال خنيفرة من خلاله إلى الاستجابة إلى حاجيات الساكنة في مجال الولوج للخدمات الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين ونقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية داخل أو خارج الإقليم، وتوفير الخدمات الصحية للقرب، بالإضافة إلى تسهيل تنقل النساء الحوامل خاصة في المناطق النائية.

هذا وتهدف هذه العملية الى استفادة 30 جماعة ترابية موزعة على الأقاليم الخمسة المكونة للجهة بنسبة 06 سيارات اسعاف لكل إقليم.

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