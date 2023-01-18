” تبون “يطلق سراح “نكاز” بعد إعلان الأخير توقفه عن العمل السياسي

2023-01-18 / 22:04
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هبة بريس _ عبدالله عياش

أطلقت السلطات القضائية الجزائرية سراح الناشط السياسي رشيد نكاز المحكوم عليه نهائيا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وذكرت صحيفة “لوسوار دالجيري” المحلية في الجزائر أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفوا عن نكاز وفق ما تخوله له صلاحياته الدستورية.

وقالت صحف بالجزائر ان تبون اطلق سراح الناشط السياسي رشيد نكاز بعد تعهده بعدم الإقتراب من العمل السياسي .

وكان نكاز قد أعلن قبل أيام وقف نشاطه السياسي بشكل نهائي ويرجح حسب ما يتم تداوله على نطاق واسع ان الرئيس الجزائري ارغمه على ذلك وقدم له العفو مقابل ” التنحي عن ممارسة السياسة ”

وكانت الصفحة الرسمية لنكاز قد اعلنت على فيسبوك أن الناشط وجّه رسالة للرئيس تبون يبلغه فيها أنه استقال بفعل قهر الظروف من العمل السياسي.

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