بعد خطأ ” غوغل ” حول سعر الدرهم…بنك المغرب يرد

هبة بريس _ الرباط

دخل بنك المغرب على خط ما يتم تداوله من معلومات في بعض المواقع حول انخفاض الدرهم المغربي أمام الأورو،

ونفى بنك المغرب أن يكون سعر الدرهم قد طرأ عليه أي تغيير، كما نشرت مجموعة من المواقع خاصة “غوغل”. وأكد بنك المغرب أن سعر الدرهم اليوم 18 يناير 2023، سجل 11 درهما مقابل أورو واحد.

وتفاجأ المغاربة ، مساء اليوم الأربعاء ، بنشر موقع غوغل لتراجع كبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بعطب تقني وأن قيمة الدرهم لا تزال في مستواها الطبيعي.

وأظهر محرك البحث “غوغل” أن أن الدولار الأميركي بات فجأة يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، ما أحدث صدمة كبيرة لدى المغاربة عبرت عنها آلاف التدوينات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي .

ويشار إلى أن “غوغل” قام بتصحيح الخطأ ليتطابق سعر صرف العملات مع مؤشرات بنك المغرب.

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