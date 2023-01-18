“سيرجيو بوسكيتس” يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى النصر السعودي

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن قائد نادي برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، رفض عرضا “مغريا” من نادي النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب تقارير إسبانية فإن نادي النصر قدم عرضا مغريا لقائد برشلونة، لا يقل عن 20 مليون يورو سنويا، إلا أن اللاعب البالغ 34 عاما رفض العرض، رغم التوقعات بعدم تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي مع البرسا.

وأشارت التقارير إلى أن سيرجيو بوسكتيس قدم أداء متواضعا في هذا الموسم، وما زال مصيره غير واضح مع برشلونة، ولا يتوقع أن يتم تمديد عقده لموسم آخر بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وفي ظل ذلك قدمت عدة أندية عروضا للاعب من بينها عرض النصر الذي يعتبر الأضخم حتى الآن. لكن اللاعب يدرس عرضا آخر قادما من الدوري الأمريكي للمحترفين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0