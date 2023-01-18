خطأ لغوغل حول صرف الدولار مقابل الدرهم يهز قلوب المغاربة

هبة بريس - الرباط

تفاجأ المغاربة ، مساء اليوم الأربعاء ، بنشر موقع غوغل لتراجع كبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بعطب تقني وأن قيمة الدرهم لا تزال في مستواها الطبيعي.

وأظهر محرك البحث “غوغل” أن أن الدولار الأميركي بات فجأة يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، ما أحدث صدمة كبيرة لدى المغاربة عبرت عنها آلاف التدوينات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت معطيات شبه رسمية أنه لم يحدث أي تحول في قيمة العملة المغربية، وأن الامر يتعلق بخطأ تقني من محرك البحث “غوغل” .

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