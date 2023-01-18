مغاربة لرابح ماجر ..” إلى طردك البخيل عند الكريم تبات”

2023-01-18 / 21:03
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هبة بريس _ عبدالله عياش

شاهد العالم اليوم جمهور ” الشان ” يهاجم الدولي الجزائري السابق رابح ماجر من خلال صافرات استهجان خلال متابعته لمقابلة ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر وهو الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

و فوجئ الدولي ماجر بتعالي صافرات الاستهجان بمجرد ظهور صورته على الشاشة العملاقة بالملعب. حيث بدا مصدوما من ردة الفعل تلك، كما بدا عليه التأثر أثناء مغادرة الملعب.

وفي الوقت الذي عبر فيه الآلاف عن استنكارهم لهذا السلوك ” الأرعن ” قدم البعض الاخر تضامنهم مع ماجر واستحضروا في منشورات على المنصات الاجتماعية إنجازاته رفقة المنتخب الجزائري حين كان لاعبا في صفوفه في ثمانينيات القرن الماضي.

واستحضر رواد مواقع التواصل الإجتماعي سابقة اخرى تتعلق بمهاجمة جمهور الجزائر للشعب المغربي بترديدهم شعارات تعكس مستوى ” دنيء ” و” مرفوض ” حيث اجمع العرب على رعونة ” الهجمة ” ووصفوها ب ” السيئة للغاية ”

بدورهم ..عمم مغاربة من خلال تدويناتهم الفيسبوكية تضامنهم المطلق مع ماجر الذي اشتهر بتسجيله هدفا لفريق بورتو البرتغالي في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1987 بكعب قدمه. كما اشتهر بتسجيله هدفا حاسما لمنتخب بلاده في الفوز على ألمانيا الغربية في مونديال 1982.

ورحب مغاربة بالدولي رابح ماجر حيث قال احدهم ” أيها البطل مرحبا بك في المغرب ” قبل ان يدون المثل القائل ” إلى طردك البخيل عند الكريم تباث”

ويضرب بالمثل اعلاه لتحقير البخل وذم البخلاء، و يقصد أن مهما يكن عدد البخلاء فإن عدد الكرماء كثير وكرمهم لا ينقطع أي أن فعل البخلاء يبطل بوجود و انتشار الكرماء ..

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