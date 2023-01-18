أخنوش يجري لقاءات ثنائية على هامش منتدى دافوس

2023-01-18 / 20:18
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بدافوس، لقاءت ثنائية مع قيادات سياسية واقتصادية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

والتقى السيد أخنوش في هذا الإطار، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، رئيس معهد توني بلير، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغوثام أداني، رجل الأعمال الهندي الرئيس المؤسس لمجموعة أداني الناشطة في مجال الموانئ والمواد الأولية.

كما عقد رئيس الحكومة لقاء مع الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، تناول أساسا آفاق الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، والذي يحظى باهتمام بلجيكا.

يذكر أن السيد أخنوش يترأس وفد رسميا الى دافوس يضم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 2500 شخص من القادة والفاعلين العموميين ومدراء الشركات الكبرى ومسؤولي المنظمات الدولية وغير الحكومية، ضمنهم أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في دورة تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.

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