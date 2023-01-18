“تكاليف التعليم الأجنبي” …تقرير يتحدث عن الدار البيضاء

هبة بريس _ الرباط

تحدث تقرير دولي عن مدينة الدار البيضاء المغربية جاعلا اياها في الرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة أرخص المدن من حيث تكاليف التعليم الدولي لعام 2022

وقال التقرير ان تكاليف التعليم الاجنبي تصل تكلفته عند 4067 دولارا (حوالي 41500 درهما مغربيا) سنويا.

وأوضح التقرير الصادر عن موقع “قاعدة بيانات المدارس الدولية”، الثلاثاء، والذي شمل 76 مدينة من أنحاء العالم، أن تكلفة التعليم الدولي في البيضاء شهدت انخفاضا بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي حيث بلغت 4067 دولارا العام الماضي في مقابل 4735 دولارا في عام 2021.

وبحسب معطيات الموقع، فإن مدينة الدار البيضاء تتوفر على 13 مدرسة دولية، تشمل 5 مدارس فرنسية و3 مدارس أميركية و3 مدارس بريطانية ومدرسة بلجيكية وأخرى كندية.

وأشار التقرير إلى أن رسوم المدارس الدولية في الدار البيضاء تراوحت بين 1570 دولارا كحد أدنى (حوالي 16020 درهما مغربيا) و11734 دولارا كحد أقصى (حوالي 119 ألف درهما مغربيا) في عام 2022.

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