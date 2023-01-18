FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks with Interior and Health Minister Aryeh Deri at a weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem, January 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

2023-01-18 / 19:32
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، إلغاء تعيين رئيس حزب “شاس” المتشدد، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، ما قد يمهد لانهيار الحكومة.

وبدأت المحكمة العليا، قبل نحو أسبوعين، النظر في التماسات طالبت بإلغاء تعيين درعي وزيراً، وأن هذا القرار غير معقول، بسبب كونه مدانا بالتهرّب الضريبي، وصدر حكم ضده بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.

وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم رفضوا التوزير.

وعقب صدور الحكم، أوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه، بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية يعقوب ميرغي، وهو من حزب “شاس”، في وقت سابق الأربعاء، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس حزبه أرييه درعي، وزيراً، فإن “نتانياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”

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