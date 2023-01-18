“إير جورنال”..مراكش الوجهة الأكثر شعبية للفرنسيين خلال 2022

2023-01-18 / 19:24
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هبة بريس

كشف الموقع المتخصص في أخبار النقل الجوي “إير جورنال”، نقلا عن معطيات محرك بحث الأسفار ”ليليغو”، أن مدينة مراكش تحتل المرتبة الأولى في ترتيب الوجهات الأكثر شعبية للسياح الفرنسيين في عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح الموقع أنه “مع تذكرة ذهاب وعودة بمتوسط ​​207 يورو، شهدت المدينة الحمراء انخفاضا في الأسعار بنسبة 35 بالمئة عام 2022 مقارنة ب2019، وزيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن مدينة مراكش تليها في الترتيب لشبونة وبورتو (البرتغال)، موضحا أن برشلونة هي أيضا وجهة شعبية للفرنسيين حيث احتلت المركز الخامس قبل إسطنبول (الرابعة في الترتيب).

وتأتي بعد ذلك المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار، لاسيما سان دوني بجزيرة ريونيون (المرتبة ال6) وبوانت-آه-بيتر بجزيرة غوادلوب (المرتبة ال7)، ثم المدينة الفرنسية نيس (المرتبة الثامنة)، ومونتريال الكندية (التاسعة)، وفورت دو فرانس بجزيرة مارتينيك (العاشرة).

من جهة أخرى، كتب الموقع أن نيويورك الأمريكية، التي احتلت المركز العاشر العام الماضي، ليست موجودة هذه السنة في الترتيب.

وفي ما يتعلق بمبيعات التذاكر، كشف المصدر أن جزر الأنتيل والولايات المتحدة ودول المغرب العربي والمكسيك هي الوجهات الأكثر مبيعا في عام 2022، بالنسبة للمغادرات من فرنسا.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته (أوبنيون واي) لصالح (ليليغو)، سافر 70 بالمئة من الفرنسيين الذين تم استجوابهم في عام 2022 مقارنة بـ 64 بالمئة في عام 2021. وقد عزى أكثر من 10 بالمئة من الأشخاص الذين لم يسافروا قرارهم إلى القلق من الإصابة بفيروس كوفيد-19، بينما برر 30 بالمئة منهم قرارهم إلى الظروف الاقتصادية ولاسيما التضخم.

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‫9 تعليقات

  2. على الدولة تطوير جميع المدن مثل مراكش افران طنجة السياحية التي تعطي صورة رائعة ومشرفة للمغرب..

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