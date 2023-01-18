” بيليه ” يعترف في وصيته بـ”سر أنكره طوال حياته”

2023-01-18 / 18:45
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هبة بريس

ذكرت صحيفة “ماركا” أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، الراحل بيليه كشف عن سر في وصيته كان قد أنكره طوال حياته.

وقالت الصحيفة الثلاثاء، إن بيليه أنكر ابنته طوال حياته، لكنه شملها في وصيته التي تم فتحها بعد وفاته.

ونفى بيليه دائما أنه والد “ساندرا ريغينا”، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.

ولكن بعد وفاته، فتحت وصيته التي شكلت مفاجأة، و”ترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم هي (ساندرا ريغينا)”.

وبحسب صحيفة “ماركا” فقد ولدت ساندرا ريغينا عام 1964 بعد أن كانت والدتها، أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه.

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