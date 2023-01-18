روسيا ترفع إمداداتها من وقود الديزل نحو المغرب قبل بدء “الحظر الأوروبي”

هبة بريس

أظهرت بيانات من تجار ورفينيتيف أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ.

ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات روسيا من المنتجات النفطية اعتبارا من الشهر القادم في محاولة لخفض عائدات روسيا بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في ديسمبر كانون الأول 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.

وزودت روسيا تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.

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