الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس
سيرغي لافروف

لافروف : العرب أصدقاؤنا ولنا مع المغرب خطط طويلة الأمد

2023-01-18 / 18:10
1
هبة بريس _ الرباط

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022.

وأكد لافروف خلال المؤتمر أن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

ونوه لافروف إلى أن المحاولة المحمومة لواشنطن من أجل الحفاظ على الهيمنة عن طريق الاحتيال والاستيلاء، تؤكد أن واشنطن تحاول وقف تشكيل عالم متعدد الأقطاب، الذي يحدث بشكل طبيعي.

وأضاف لافروف قائلا إن “العرب هم أصدقاؤنا القدامى والمخلصون، أرى تفهمًا لموقفنا، وتفهما بأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا، بل يتعلق بالنضال من أجل نظام عالمي جديد ضد أولئك الذين يعتقدون أن العالم يجب أن يخضع لهم”.

“نحن نطور العلاقات مع العالم العربي بشكل تصاعدي … لدينا العديد من المشاريع العالمية، في مصر بالطبع، يتم إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية بمشاركة روسية، كما هناك خطط طويلة الأمد مع المغرب”.

ونقلا عن وكالة سبوتنيك قال لافروف ” لم تنضم أي دولة عربية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، “رغم الضغوط الأشد من الغرب”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يجري لقاءات ثنائية على هامش منتدى دافوس

أخنوش يجري لقاءات ثنائية على هامش منتدى دافوس

2023-01-18 / 20:18
Photo of الرباط.. سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

الرباط.. سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2023-01-18 / 18:57
Photo of أخنوش: المغرب له جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية العالمية إلى فرص

أخنوش: المغرب له جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية العالمية…

2023-01-18 / 17:02
Photo of بعد إساءته للسعودية بسبب المغرب ..أنباء عن اقالة وزير الصناعة الجزائري

بعد إساءته للسعودية بسبب المغرب ..أنباء عن اقالة وزير…

2023-01-18 / 16:30
Photo of المغرب يؤكد على أهمية تعزيز الترسانة القانونية لعمل إفريقي مشترك وفعال

المغرب يؤكد على أهمية تعزيز الترسانة القانونية لعمل إفريقي…

2023-01-18 / 16:19
Photo of رسالة جماهير الرجاء تجوب العالم.. وجنوب إفريقيين يتبرأون من خطاب “مانديلا الصغير”

رسالة جماهير الرجاء تجوب العالم.. وجنوب إفريقيين يتبرأون من…

2023-01-18 / 15:53
Photo of أخنوش: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية

أخنوش: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية

2023-01-18 / 14:37
Photo of “نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب

“نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية…

2023-01-18 / 13:28
Photo of “البام” يشجب “السلوكات الدنيئة” التي صاحبت افتتاح “الشان”

“البام” يشجب “السلوكات الدنيئة” التي صاحبت افتتاح “الشان”

2023-01-18 / 12:25
Photo of الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية…

2023-01-18 / 11:45

تعليق واحد

  1. انا مع روسيا لا اعاديها لأنها لم تستعمرنا لا عسكريا ولا سياسيا كما فعل بنا المستعمرون الآخرون

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق