لافروف : العرب أصدقاؤنا ولنا مع المغرب خطط طويلة الأمد

هبة بريس _ الرباط

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022.

وأكد لافروف خلال المؤتمر أن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

ونوه لافروف إلى أن المحاولة المحمومة لواشنطن من أجل الحفاظ على الهيمنة عن طريق الاحتيال والاستيلاء، تؤكد أن واشنطن تحاول وقف تشكيل عالم متعدد الأقطاب، الذي يحدث بشكل طبيعي.

وأضاف لافروف قائلا إن “العرب هم أصدقاؤنا القدامى والمخلصون، أرى تفهمًا لموقفنا، وتفهما بأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا، بل يتعلق بالنضال من أجل نظام عالمي جديد ضد أولئك الذين يعتقدون أن العالم يجب أن يخضع لهم”.

“نحن نطور العلاقات مع العالم العربي بشكل تصاعدي … لدينا العديد من المشاريع العالمية، في مصر بالطبع، يتم إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية بمشاركة روسية، كما هناك خطط طويلة الأمد مع المغرب”.

ونقلا عن وكالة سبوتنيك قال لافروف ” لم تنضم أي دولة عربية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، “رغم الضغوط الأشد من الغرب”.

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