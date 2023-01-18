حراس الأمن الخاص.. مهام متعددة بأجر زهيد

2023-01-18 / 17:29
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

حراس الامن الخاص، أو ما يطلق عليهم بعناصر ” السكيريتي”، هم غالبيتهم من الوجوه الشابة، قادهم القدر للبحث عن لقمة عيش بشرف وبعرق الجبين لمواجهة الظروف المعيشية القاسية، تجدهم في الصفوف الأمامية يحرسون مداخل ومخارج المرافق العمومية والخصوصية الإدارية منها والاقتصادية، يقومون بتوجيه مرتادي هذه الأماكن وإرشادهم في إطار النظام و الحفاظ على السير العادي للمؤسسة، وبإبعاد الفضوليين عن المداخل و الوقوف في الممرات.

في حين لا يخفي البعض الآخر تذمرهم من سلوكات استفزازية تصدر عن البعض منهم غالبا ما تكون ناجمة عن جهلهم للدور المنوط بهم و اختصاصاتهم بالتدقيق الأمر الذي يسقطهم في مواقف لا يحسدون عليها والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى غالبا ما يعالجها المسؤول عن الشركة بتنقيل الحارس إلى مكان آخر أو طرده.

هنا بمدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، حيث رصدت هبة بريس نوعية الخدمات المقدمة من قبل مركز تسجيل السيارات التابع لوزارة التجهيز والنقل، حيث يعرف هذا الأخير زخما وازدحاما كبيرين للحالات الواردة عليه من مختلف الأقاليم، هناك يقف موظفوه بشرف وحنكة لتدبير الأمور وتلبية الطلبات ومعالجة كافة الملفات، كما يسهرون على اجراء امتحانات الكفاءة لنيل رخص السياقة، وببابه الرئيسي، يقبع حراسه للأمن الخاص بلباسهم الرسمي، يشرفون على تنظيم الطوابير وفض النزاعات وتدبير المواعيد، يشتغلون في ظروف مزرية لا يحسدون عليها تتطلب تحفيزا ومساندة.

إن تناولنا لهذا الموضوع، هو من باب الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع، لاسيما وأن العديد منها وبمدن أخرى يعانون من غياب التأطير والتكوين والحماية، كما أن الكثير منهم يشتغلون لساعات أطول وفي غياب أي تحفيز، والأكثر من هذا أن بعض الشركات لم تلتزم بما هو جاري به العمل في إطار قانون الشغل، فبعض العاملين بها تجدهم غير مسجلين حتى في الضمان الاجتماعي، وأحيانا ساعات العمل تتجاور العدد القانوني، كما لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على تأمين من المخاطر ولا حماية، في الوقت الذي يقومون فيه بحماية الآخرين وممتلكاتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرقاوي : “تبرعات “بيت مال القدس فاقت 64 مليون دولار

الشرقاوي : “تبرعات “بيت مال القدس فاقت 64 مليون…

2023-01-18 / 19:04
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة

2023-01-18 / 16:49
Photo of مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

2023-01-18 / 14:58
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-18 / 12:14
Photo of أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة في اليوم”

أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة…

2023-01-18 / 11:08
Photo of الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

2023-01-18 / 10:10
Photo of آيت الطالب: إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية يروم ضمان السيادة الدوائية

آيت الطالب: إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية يروم ضمان…

2023-01-18 / 09:29
Photo of طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2023-01-18 / 09:12
Photo of “تسييس الرياضة“… حلقة جديدة من مسلسل “الكابرانات” لنهب ثروات الشعب الجزائري

“تسييس الرياضة“… حلقة جديدة من مسلسل “الكابرانات” لنهب ثروات…

2023-01-17 / 22:48
Photo of آيت الطالب يعدد مزايا إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

آيت الطالب يعدد مزايا إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

2023-01-17 / 22:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق