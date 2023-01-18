انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا التاريخ  

القسم الفني

يعود المهرجان الدولي لسينما التحريك(فيكام)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، خلال الفترة الممتدة من الجمعة 03 إلى الأربعاء 08 مارس 2023 بمكناس، العاصمة الإفريقية والعربيةلسينما التحريك.

وبعد النجاح الذي حققته الطبعة العشرين من المهرجان،والتي تمحورت حول السينما واستوديوهات التحريك بالمغرب، يقوم فريق المهرجان بتجديد انعقاد منتدى فيلم التحريك في المغرب، مع اتخاذ خطوة رئيسية نحو هيكلة اقتصاد إنتاج أفلام سينما التحريك بالمغرب.

وستركز النسخة الـ 21 على أفلام التحريك التشيكية رغبة في تكريم مدارس سينما التحريك العالمية وتعزيز البعد التعليمي والشغف الثقافي السينمائي للمهرجان.

ومن المنتظر حضور أربعة ضيوف تشيكيين متميزين: ويتعلق الأمر بكل من دينيسا غريموفا و يان بيبينيسيك مخرجا فيلم”حتى الفئران يذهبون إلى الجنة”،جوهرة سينمائية حقيقية في ميدان تقنيةالتحريك بالدمى، وفرانتيسيك فاسا، مخرج أفلام التحريك بتقنيةالصور المتعاقبة، وتيريزا بردكوفا التي شاركت في العمل مع المخرج الفرنسي جويل فارجيس حول”جيري ترنكا، الصديق الذي تم العثور عليه”، وهو فيلم وثائقي مخصص لأحد عمالقة أفلام التحريك التشيكية.

ودأب مهرجان”فيكام”كل سنةمنذ 2004، أن يتألق في عدة مدن أخرى بالمملكةبفضل شبكة المعاهد الفرنسية بالمغرب الممتدة بـ 11 مدينة، أبرزها أكادير، الدار البيضاء،فاس،الصويرة،القنيطرة،الجديدة،مراكش،الرباط،طنجة، تطوان ووجدة.

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