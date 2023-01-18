رويترز: روسيا تزيد إمداداتها من وقود “الديزل” للمغرب

2023-01-18 / 17:20
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هبة بريس - وكالات

أظهرت بيانات من تجار ورفينيتيف أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ.

وأظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في ديسمبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.

وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.

وأفادت رفينيتيف أيضا بخروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وكوت ديفوار. وفق ما نقلته وكالة رويترز

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