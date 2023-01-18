كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 32 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و872 ألف و563 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و253 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و205 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و422 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و116 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و649 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (14)، الدار البيضاء سطات (3)، وبني ملال خنيفرة (3)، وفاس مكناس (2)، ومراكش آسفي (2)، والشرق (1)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 171 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 6 حالات.

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