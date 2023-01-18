بعد إساءته للسعودية بسبب المغرب ..أنباء عن اقالة وزير الصناعة الجزائري

2023-01-18 / 16:30
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن “فيروس ” العداء للمغرب ووحدته الترابية قد بلغ ذروته بالجزائر التي تمكن عسكرها من تدجين الشعب المغلوب على أمره وترويض المسؤولين على ترديد طقوس العداء كلما سنحت لهم الفرصة بذلك .

مناسبة الحديث ، خرجة “غبية” لوزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، الذي “أهان” شركة “تبوك” السعودية المستثمرة في الجزائر، بلومها على وضع خريطة المملكة كاملة .

وظهر الوزير في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلب من مسؤولي شركة “تبوك” للأدوية أن “تغير” خريطة المملكة المغربية( ضمن خريطة الوطن العربي ) المعلقة داخل غرفة مؤتمر كان يفترض أن يكون للإعلان عن استثمارات سعودية في مجال صناعة الأدوية في الجزائر معترضا على اعتماد المغرب بصحرائه .

وبطريقة مستفزة وغبية تنم عن كم الحقد والكراهية لكل ماهو مغربي، وجه المسؤول “الكرغولي ” “أمرا” بازالة الخريطة الامر الذي جر عليه انتقادات واسعة من لدن مستثمرين ومواطنين سعوديين مطالبين قصر المرادية باقالة المسؤول “الغبي “.

وتداولت مصادر جزائرية أنباء عن اقالة وزير الصناعة بعد خرجته “الغبية ” تفاديا لازمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قد تؤدي الى قطيعة سياسية واقتصادية بين البلدين.

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تعليق واحد

  1. اللهم اجعل المغرب اكبر كابوس لهم ، نحن في بلدنا و صحرائنا ، و ادعوا المغاربة للتكثل و خدمة الوطن و الإخلاص و التفاني في خدمته تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، و ازدهار و تطور المغرب هو احسن رد على هذا الغباء الجزائري

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