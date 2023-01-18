الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ

نجلاء مزيان

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، يومه الأربعاء، بالحكم على الرابور المغربي طه فحصي، المعروف بـ “EL grande toto”، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم و 50000 درهم كتعويض مدني لفائدة المتضرر الصحفي محمد التيجيني.

هذا و قد تمت متابعة الرابور “طوطو” على خلفية حزمة من الشكايات،حيث تم إيداعه سابقا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويشار أن الرابور المغربي قد واجه بالإضافة إلى شكاية التيجيني، أربع شكايات أخرى من طرف ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، على خلفية “السب و القذف و التشهير” بهم، قبل أن يتنازلوا عنها مقابل اعتذار علني منه.

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