رسالة جماهير الرجاء تجوب العالم.. وجنوب إفريقيين يتبرأون من خطاب “مانديلا الصغير”

هبة بريس - الرباط

انتشرت رسالة جماهير نادي الرجاء البيضاوي، بشكل واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي، ساعات قليلة بعد رفع مشجعي الفريق الأخضر للافتة تضمنت ردا قويا على خطاب “حفيد مانديلا”.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء بمختلف دول العالم، مع رسالة جماهير الرجاء التي جاءت كرد قوي على خطاب حفيد مانديلا المعادي للوحدة الترابية للمملكة، في افتتاح منافسات “الشان” بالجزائر”.

وجاء في رسالة جماهير الرجاوية “مانديلا الصغير.. المستعمرة الوحيدة المتبقية في إفريقيا هي أورانيا”.

رسالة الرجاويين، انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، وضمنها موقع “تويتر” الذي تصدرت التغريدات المتعلقة بالصورة تفاعلات المغردين.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغردين من جنوب افريقيا، عن استنكارهم لخطاب حفيد مانديلا، معتبرين أن الأخير يستغل اسم جده منذ سنوات للاسترزاق به.

وتبرأ جنوب إفريقيين، من خطاب “مانديلا الصغير”، في افتتاح “الشان”، مشددين على أن تصريحاته تعبر عن نفسه وليس عن عموم أبناء البلاد.

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