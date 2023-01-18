أخنوش: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية

2023-01-18 / 14:37
0
هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 18 يناير بدافوس، أن المغرب دشن، بفضل القيادة الملكية الرشيدة، مرحلة جديدة من التنمية، تتميز ببناء الدولة الاجتماعية.

وقال في مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي إن الحكومة تمكنت، خلال سنة واحدة، وفي احترام تام للأجندة الملكية، من وضع الإطار التنظيمي للتأمين الإجباري عن المرض، وضمان الحقوق لثلثي المواطنين الذين لم يستفيدوا منه حتى هذا الحين.

وأضاف أنه، خلال هذه السنة، يتمثل الطموح في الذهاب أبعد من ذلك، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بفضل نظام استهداف فعال للمساعدة الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر أخنوش خلال الجلسة التي نشطها الرئيس المؤسس لمنتدى دافوس، كلاوس شواب، بأن الحكومة واجهت بحزم الأزمات المتعددة التي تخللت سنة 2022: الطاقية مع الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية، والمناخية مع أسوأ جفاف يسجل منذ 40 عاما، والنقدية مع عودة التضخم. ويتعلق الأمر باتخاذ تدابير لمرافقة ودعم الميزانية، وكذلك المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والإصلاحات ذات الأولوية.

وأبرز في هذا الإطار نجاح الحكومة في ضمان التموين، واحتواء التضخم والاستمرار في تقليل العجز الموروث من عام 2020.

وفي 2023، يتابع رئيس الحكومة، تم الحرص على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة، لأن الهدف هو “إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ”.

في المقابل، أكد أخنوش الحاجة الى مضاعفة الفرص أمام الشباب للولوج لسوق الشغل وتحرير طاقاتهم الإبداعية، مبرزا أن المغرب يهدف الى خلق رابط قوي بين ما هو اقتصادي واجتماعي، مع ترسيخ الانتقال البيئي.

يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب

“نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية…

2023-01-18 / 13:28
Photo of “البام” يشجب “السلوكات الدنيئة” التي صاحبت افتتاح “الشان”

“البام” يشجب “السلوكات الدنيئة” التي صاحبت افتتاح “الشان”

2023-01-18 / 12:25
Photo of الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية…

2023-01-18 / 11:45
Photo of “البام” يستنكر “الحملة الشرسة” التي تتعرض لها قيادة الحزب

“البام” يستنكر “الحملة الشرسة” التي تتعرض لها قيادة الحزب

2023-01-18 / 10:26
Photo of حزب تونسي يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد

حزب تونسي يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد

2023-01-17 / 21:38
Photo of وفد مغربي برئاسة أخنوش يشارك في منتدى دافوس

وفد مغربي برئاسة أخنوش يشارك في منتدى دافوس

2023-01-17 / 20:15
Photo of سفيرة.. إمارة المؤمنين، ضمانة للسلم والأمن في المغرب

سفيرة.. إمارة المؤمنين، ضمانة للسلم والأمن في المغرب

2023-01-17 / 18:15
Photo of منظمة المرأة العربية تشيد بمبادرات الملك للارتقاء بأوضاع المرأة

منظمة المرأة العربية تشيد بمبادرات الملك للارتقاء بأوضاع المرأة

2023-01-17 / 17:22
Photo of انعقاد الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في…

2023-01-17 / 15:22
Photo of النواب يصادق على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان

النواب يصادق على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة…

2023-01-17 / 11:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق