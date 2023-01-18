الرباط.. استنفار أمني بعد العثور على حارس ليلي مقت.ول بحي يعقوب المنصور

هبة بريس - الرباط

يشهد حي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب العثور على حارس ليلي مقتول.

وحسب مصدر مطلع، فقد استيقظت ساكنة حي يعقوب المنصور، على العثور على حارس ليلي مقتول في ظروف مجهولة .

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر في السيتينيات من عمره، يعمل كحارس ليلي بالحي منذ سنوات، قتل في ظروف مجهولة، لافتا أن المصالح الأمنية حلت من صباح يومه الأربعاء، بالمكان حيث تنقل حثة الهالك وفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الجريمة وهوية القاتل.

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