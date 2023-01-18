محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد الناجي

2023-01-18 / 13:59
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نجلاء مزيان

قضت محكمة الأسرة بالرباط في قضية الفنانة جميلة الهوني ضد طليقها الفنان أمين الناجي، بعدم الاختصاص المكاني في الملف المعروض عليها، و“إحالة القضية على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.”

وكشفت الفنانة المغربية جميلة الهوني خلال تصريحها في وقت سابق لجريدة هبة بريس الالكترونية، عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالقضية التي رفعتها ضد طليقها أمين الناجي.

و طالبت الهوني بإعطائها حق الوصاية،وكذلك أن تحظى المرأة المغربية بالمكانة التي تستحق، مبرزة ثقتها الكبيرة في القضاء المغربي.

و في الختام، وجهت جميلة الهوني الشكر لكل من تضامن معها و ساندها في محنتها، معلقة على زملائها الذين التزموا الصمت:” كنعذرهم حيت صعيب ياخدوا موقف”.

و الجدير بالذكر أن جميلة الهوني إلتمست من خلال قضيتها إسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

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