“نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب

هبةةبريس - متابعة

أفادت صحيفة ” نيويورك ديلي نيوز” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته لوزير الدفاع لويد أوستن بإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية أمريكية في المغرب .

وذكرت الصحيفة، أنه تم اقتراح الخطة خلال اجتماع رفيع المستوى في نهاية ديسمبر عندما ناقش بايدن وأوستن الاستراتيجية العسكرية العالمية الجديدة لأمريكا.

ولفتت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” أن الرئيس الأمريكي طلب من أوستن الضغط على وزارة الدفاع الأمريكية لتسهيل الجوانب اللوجستية والقانونية لاستثمارات صناعة الدفاع الأمريكية في المغرب

ووفق المصدر ذاته، فيسعى بايدن الى تعزيز دور الرباط الريادي في مكافحة الإرهاب ودمجها في المعادلة العسكرية الدولية من خلال تطوير قدراتها العسكرية الفنية.

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