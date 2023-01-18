“نيويورك ديلي نيوز”: بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب
هبةةبريس - متابعة
أفادت صحيفة ” نيويورك ديلي نيوز” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته لوزير الدفاع لويد أوستن بإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية أمريكية في المغرب .
وذكرت الصحيفة، أنه تم اقتراح الخطة خلال اجتماع رفيع المستوى في نهاية ديسمبر عندما ناقش بايدن وأوستن الاستراتيجية العسكرية العالمية الجديدة لأمريكا.
ولفتت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” أن الرئيس الأمريكي طلب من أوستن الضغط على وزارة الدفاع الأمريكية لتسهيل الجوانب اللوجستية والقانونية لاستثمارات صناعة الدفاع الأمريكية في المغرب
ووفق المصدر ذاته، فيسعى بايدن الى تعزيز دور الرباط الريادي في مكافحة الإرهاب ودمجها في المعادلة العسكرية الدولية من خلال تطوير قدراتها العسكرية الفنية.
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3 تعليقات
كابرانات فرنسا سيصابون بالجنون لا سيما ماماهم فرنسا.لان الاتفاق الثلاثي بين المغرب واسرائيل والولاية المتحدة الامريكية لم يعجب البعض الذين ارادوا ان نبقى دائما متخلفين لينهبوا كما يحلوا لهم.والدليل الهجمات التي نتلقاها منهم……
مشاو فيها الكراغلة شنقربحة وتبون غادي يتسطاو
ابتلانا الله بجيران السوء لا يعرفون لا حق الجوار ولا حق الاخوة العربية الامازيغية الاسلامية. السيد بايدن وادارته ادركوا جيدا ان الكابرانات العجزة الهرمة الحمقى قد برتكبون حماقتهم في كل وقت وخاصة ان ايران دخلت على الخط وهدفها تخريب كل ما هو عربي ومستقر. الحمد لله المغاربة اسود لا تخشى الضباع التي ترتجف بزئيرهم. الكراغلة المتحللة ليس لدهم ما يخسرونه لانهم في الحضيض. والمغرب, رغم امكانته البسيطة استطاع ان يفرض نفسه كقوة اقليمية لا يستهان بها. مغرب اليوم ليس مغرب الامس, فهو فخرنا.