لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بـ2.7 مليون دولار

2023-01-18 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، بيع “تذكرة فوق الخيال” لحضور مباراة ودية مرتقبة بين فريقين يقودهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بمبلغ 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار).

جاء ذلك في تغريدة لـ”آل الشيخ” عبر موقع تويتر، مساء الثلاثاء، أعلن فيها انتهاء المزاد الخيري الذي دشنه للظفر بالتذكرة صاحبة المزايا المتعددة، لحضور مباراة نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي 30 ديسمبر 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، بينما يلعب ميسي في باريس سان جيرمان منذ منتصف 2021.

وأوضح آل الشيخ أن المزاد الخيري الذي دشنه انتهى بفوز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي بتذكرة المباراة التي ستقام في 19 يناير 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر تويتر: “مبروك.. أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية فوق الخيال، اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي، وريع التذكرة كاملا لإحسان”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “مبروك أخوي مشرف الغامدي، عشرة مليون ريال للخير ومنصة إحسان، وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة إن شاء الله، وفي ميزان حسناتك يارب”.

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‫7 تعليقات

  1. ههههههه وماذا كل منهما ؟؟؟؟
    ولو تكون التذكرة بالمجان اكره ان احضر بكل صراحة وبكل موضوعية هههه
    ميسي ورونالدو !!!!! من يكونا في ارض الله يا عباد الله ؟؟؟

  2. الكفر ملة،واحدة،والمنافقون،في الدرك الاسفل،من النار،تريدون العزة،عند الكفار ايها،المنافقون،العزة لله جميعا،

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