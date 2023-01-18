الناظور.. اللاعب الدولي أملاح يقرر بناء دار للأيتام باسم والدته المتوفية

2023-01-18 / 12:40
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هبة بريس - وجدة

قرر اللاعب الدولي المغربي سليم أملاح، لاعب ستنادار دولييج البلجيكي بناء دار للأيتام باسم والدته المتوفية بمدينة الناظور، حيث سينفق جميع أمواله الذي تحصل عليها بعد مشاركته المتميزة في منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك من أجل مساعدة الأيتام المتواجدين في المدينة.

وهذا، فاللاعب المغربي قد قام بزيارة لمدينة الناظور في الأيام الماضية، من أجل إحياء صلة الرحم مع أهله وأحبابه المتواجدين بالمدينة.

و تبقى وضعية أملاح مع فريقه الحالي جد مبهمة، خاصة وأنه أصبح خارج حساب النادي البلجيكي هذا الموسم، بسبب رفضه لتجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف القادم

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‫7 تعليقات

  7. قالك ولده درس في كندا ابوه لاباس عليه .اتحداكم في كل وزارة ان يقوم باعمال حسنة مثل مافعل به هذا الاعب الخلوق من ماله الخاص عرق جبينه.اين وزارة التضامن

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