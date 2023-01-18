طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة : 24 ملم
– سلا : 15 ملم
– القنيطرة : 13 ملم
– سيدي سليمان وشفشاون : 12 ملم
– تطوان والمحمدية : 11 ملم
– إفران : 8 ملم
_ تازة وبنسليمان : 7 ملم
– العرائش والجديدة : 6 ملم
– الدار البيضاء وتيط مليل ومكناس : 5 ملم
– فاس : 4 ملم
– الناظور والنواصر وآسفي وسطات والحسيمة : 3 ملم
– طانطان : ملمتر واحد
– وجدة وخريبكة ومراكش : أقل من ملم .
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5 تعليقات
الله يرحمنا
الحمد لله رب العالمين أمطار الخير
الحمد لله رب العالمين
مقاييس الامطار صتبح أعلى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد