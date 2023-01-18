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طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-18 / 12:14
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة : 24 ملم

– سلا : 15 ملم

– القنيطرة : 13 ملم

– سيدي سليمان وشفشاون : 12 ملم

– تطوان والمحمدية : 11 ملم

– إفران : 8 ملم

_ تازة وبنسليمان : 7 ملم

– العرائش والجديدة : 6 ملم

– الدار البيضاء وتيط مليل ومكناس : 5 ملم

– فاس : 4 ملم

– الناظور والنواصر وآسفي وسطات والحسيمة : 3 ملم

– طانطان : ملمتر واحد

– وجدة وخريبكة ومراكش : أقل من ملم .

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