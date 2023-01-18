أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

هبة بريس - وكالات

قُتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط مروحية في بروفاري قرب العاصمة كييف، بحسب ما صرح به مدير الشرطة الأوكرانية الأربعاء 18 يناير 2023.

وسقط عدد من الضحايا، منهم طفلان، في تحطّم المروحية قرب روضة أطفال.

بينما ذكرت الشرطة الأوكرانية، على صفحتها الخاصة على منصة “تليغرام”: “هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الأوكرانية في بروفاري.

ونتيجة لتحطمها، قُتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين” وآخرين.

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