أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

2023-01-18 / 12:00
0
هبة بريس - وكالات

قُتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط مروحية في بروفاري قرب العاصمة كييف، بحسب ما صرح به مدير الشرطة الأوكرانية الأربعاء 18 يناير 2023.

وسقط عدد من الضحايا، منهم طفلان، في تحطّم المروحية قرب روضة أطفال.

بينما ذكرت الشرطة الأوكرانية، على صفحتها الخاصة على منصة “تليغرام”: “هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الأوكرانية في بروفاري.

ونتيجة لتحطمها، قُتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين” وآخرين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

2023-01-18 / 13:43
Photo of منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

2023-01-18 / 09:41
Photo of وفاة معمرة عن 118 عاما

وفاة معمرة عن 118 عاما

2023-01-17 / 23:27
Photo of ثاني أكبر تجمّع إسلامي بعد الحج.. آلاف المسلمين يصلّون بمناسبة “اجتماع بيشوا” في بنغلاديش

ثاني أكبر تجمّع إسلامي بعد الحج.. آلاف المسلمين يصلّون…

2023-01-17 / 13:06
Photo of فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

2023-01-16 / 23:30
Photo of محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

2023-01-16 / 22:57
Photo of بينهم طفل وأم.. مق__تل ستة بإطلاق نار على منزل في كاليفورنيا

بينهم طفل وأم.. مق__تل ستة بإطلاق نار على منزل…

2023-01-16 / 20:24
Photo of ” هفوات ” تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على تقديم استقالتها

” هفوات ” تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على تقديم…

2023-01-16 / 18:53
Photo of بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في تصادم مروري بالسنغال

بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في…

2023-01-16 / 12:20
Photo of العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

2023-01-16 / 10:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق