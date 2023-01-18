الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين
هبة بريس - متابعة
قالت صحيفة “الباييس ” الاسبانية، ان المغرب واسبانيا يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك التجارية على الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين .
وأضافت الصحيفة الاسبانية ، أن اعادة تشغيل الجمارك التجارية ، بين الثغرين المحتلين والمغرب، سيتم الأسبوع المقبل، على بعد أيام من أيام من انعقاد القمة رفيعة المستوى بين البلدين، تضيف الصحيفة .
وأشارت إلباييس أن العبور البري للبضائع سينطلق الأسبوع المقبل على أساس محدود، لضمان المراقبة ومنع أي عودة للتجارة “التهريبية” تفعيلا لاتفاق أبريل الماضي.
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5 تعليقات
جميل جدا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ستزيد الأزمات أكثر
ليس في مصلحتنا