معبر سبتة المحتلة

الباييس: إسبانيا والمغرب يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

2023-01-18 / 11:45
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هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “الباييس ” الاسبانية، ان المغرب واسبانيا يستعدان لاعادة تشغيل الجمارك التجارية على الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين .

وأضافت الصحيفة الاسبانية ، أن اعادة تشغيل الجمارك التجارية ، بين الثغرين المحتلين والمغرب، سيتم الأسبوع المقبل، على بعد أيام من أيام من انعقاد القمة رفيعة المستوى بين البلدين، تضيف الصحيفة .

وأشارت إلباييس أن العبور البري للبضائع سينطلق الأسبوع المقبل على أساس محدود، لضمان المراقبة ومنع أي عودة للتجارة “التهريبية” تفعيلا لاتفاق أبريل الماضي.

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