أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة في اليوم”

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر بمختلف أنواعها، ارتفاعها بمختلف أسواق المملكة.

وسجلت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، والمتمثلة في الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل والجزر..، ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الغلاء، لافتين أن أسعار بعض الخضر تجاوزت 10 دراهم دون تدخل أو اكتراث من الجهات المعنية.

وأكد ذات المواطنين، في تصريحات لهبة بريس، أن قفة السوق في “المغرب الأخضر” أصبحت تكلفهم ضعف المبلغ رغم تخليهم عن بعض أصناف الخضر والفواكه المعتادة.

وشدد المصرحون، أن غالبيتهم أصبحوا يكتفون بوجبة غذائية كاملة في اليوم، بسبب أزمة الغلاء التي طالت مختلف المواد الاستهلاكية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول واقعية ومستعجلة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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