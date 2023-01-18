الصورة تعبيرية

أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة في اليوم”

2023-01-18 / 11:08
7
هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر بمختلف أنواعها، ارتفاعها بمختلف أسواق المملكة.

وسجلت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، والمتمثلة في الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل والجزر..، ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الغلاء، لافتين أن أسعار بعض الخضر تجاوزت 10 دراهم دون تدخل أو اكتراث من الجهات المعنية.

وأكد ذات المواطنين، في تصريحات لهبة بريس، أن قفة السوق في “المغرب الأخضر” أصبحت تكلفهم ضعف المبلغ رغم تخليهم عن بعض أصناف الخضر والفواكه المعتادة.

وشدد المصرحون، أن غالبيتهم أصبحوا يكتفون بوجبة غذائية كاملة في اليوم، بسبب أزمة الغلاء التي طالت مختلف المواد الاستهلاكية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول واقعية ومستعجلة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

2023-01-18 / 14:58
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-18 / 12:14
Photo of الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

2023-01-18 / 10:10
Photo of آيت الطالب: إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية يروم ضمان السيادة الدوائية

آيت الطالب: إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية يروم ضمان…

2023-01-18 / 09:29
Photo of طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2023-01-18 / 09:12
Photo of “تسييس الرياضة“… حلقة جديدة من مسلسل “الكابرانات” لنهب ثروات الشعب الجزائري

“تسييس الرياضة“… حلقة جديدة من مسلسل “الكابرانات” لنهب ثروات…

2023-01-17 / 22:48
Photo of آيت الطالب يعدد مزايا إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

آيت الطالب يعدد مزايا إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

2023-01-17 / 22:29
Photo of المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

2023-01-17 / 22:19
Photo of درك أكادير يحجز كمية من المخدرات على الطريق السيار

درك أكادير يحجز كمية من المخدرات على الطريق السيار

2023-01-17 / 21:32
Photo of “المخالفات المرورية” خلال أسبوع …حصيلة وارقام

“المخالفات المرورية” خلال أسبوع …حصيلة وارقام

2023-01-17 / 21:07

‫7 تعليقات

  7. الغلاء ظاهرة عالمية و اسبابها متعددة و الكل يعلم ان المغرب يعرف موجة جفاف غير مسبوقة اثرت على الفلاحة بكل انواعها. ما ساهم في ارتفاع اثمنة الخضر هو ثمن البنزين لأننا نعرف ان مصدر الخضر و الفواكه في هذه الفترة ينحصر في الضيعات المغطات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق