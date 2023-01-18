برسالة قوية.. جماهير الرجاء ترد على حفيد مانديلا

2023-01-18 / 10:51
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هبة بريس - القسم الرياضي

برسالة قوية، ردت جماهير نادي الرجاء البيضاوي، على خطاب حفيد مانديلا “المسموم” خلال افتتاح منافسات “الشان” بالجزائر.

الجماهير الرجاوية، رفعت في مباراة الأمس، التي جمعت فريقها بنادي مولودية وجدة، لافتة قوية ردت من خلالها على هجوم حفيد مانديلا على الوحدة الترابية للمملكة.

وجاء في لافتة جماهير الفريق الأخضر “مانديلا الصغير.. المستعمرة الوحيدة المتبقية في إفريقيا هي أورانيا”.

لافتة الجماهير الرجاوية، لقيت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين أكدوا على أنه رد مناسب على “مانديلا الصغير” الذي أحضره كابرانات الجارة الشرقية لتحويل افتتاح الحدث الرياضي إلى حدث سياسي يهاجم ويسيء للوحدة الترابية للمملكة.

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