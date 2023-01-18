برسالة قوية.. جماهير الرجاء ترد على حفيد مانديلا
هبة بريس - القسم الرياضي
برسالة قوية، ردت جماهير نادي الرجاء البيضاوي، على خطاب حفيد مانديلا “المسموم” خلال افتتاح منافسات “الشان” بالجزائر.
الجماهير الرجاوية، رفعت في مباراة الأمس، التي جمعت فريقها بنادي مولودية وجدة، لافتة قوية ردت من خلالها على هجوم حفيد مانديلا على الوحدة الترابية للمملكة.
وجاء في لافتة جماهير الفريق الأخضر “مانديلا الصغير.. المستعمرة الوحيدة المتبقية في إفريقيا هي أورانيا”.
لافتة الجماهير الرجاوية، لقيت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين أكدوا على أنه رد مناسب على “مانديلا الصغير” الذي أحضره كابرانات الجارة الشرقية لتحويل افتتاح الحدث الرياضي إلى حدث سياسي يهاجم ويسيء للوحدة الترابية للمملكة.
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9 تعليقات
الرجاء العالمي
الرجاء فريق كبير
يجب ألا تتدخل السياسة في الرياضة
حفيد مانديلا لاشيء ونحن نشهره
الرجاء رجاء الشعب
جمهور الرجاء أفضل جمهور عربي إفريقي
لماذا تتدخل السياسة في الرياضة
هذا مزج للرياضة بالسياسة ٠٠حلال عليكم حرام علي الاخرين
الجمهور من حقه اعطاء رأيه في الامور كلها، كانت سياسية او رياضية عكس الجامعات الرياضية وهذا مؤكد عليه في قوانين الفيفا.
ونحن في الرجاء الرياضي كنا دائما في الموعد، ندافع عن قضايا المغرب وشعبه، صرخنا في قلب الدولة الجارة العدوة بمغربية الصحراء وسيادة المغاربة عليها، كما اننا قمنا بمسيرة خضراء ثانية الى مدينتنا وعاصمة جنوبنا عيون الساقية الحمراء، رفعنا لافتات ضد الغلاء وضد تغيير قوانين الارث والمس بديننا الحنيف، كما ان القضية الفلسطينية لاتفارقنا في تشجيعاتنا.
جمهور الرجاء لن يسمح ابدا بالمس بالمقدسات الوطنية ومقدسات الامة الاسلامية والعربية من اي كان، نحن لسنا فقط جمهور كرة قدم، نحن هوية، نحن ثقافة،نحن شعب، نحن امة، كرة القدم هي فقط جزء من كياننا.