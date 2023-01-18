عبد اللطيف وهبي

“البام” يستنكر “الحملة الشرسة” التي تتعرض لها قيادة الحزب

2023-01-18 / 10:26
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هبة بريس

استنكر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحملة الشرسة التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى، والتي يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية.

وجاء في بلاغ المكتب السياسي؛ أن هذه الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده.

وأكد المكتب السياسي أنه بالقدر الذي يعلنون فيه عن تضامنهم المطلق مع قيادات حزبنا، ويشدون على أيديهم، يدعونهم إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، ويؤكدون دعمهم المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحملها لمسؤوليتها الكاملة مع حلفائنا في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة؛ لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين.

وأكدت قيادة البام أنه من مواقعها المختلفة داخل حزب الأصالة والمعاصرة؛ “لن تثنيها هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي نؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.

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‫7 تعليقات

  1. دقت ساعة الحسم مع وهبي الذي بعثر كل الأوراق وبات ثقيلا على المشهد السياسي من خلال الخرجات والقرارات الغير المنسجمة مع تطلعات وامال الباميين وكل مكونات المجتمع المغربي ..

  3. خص الغاربة يادبوه هو وحزبه حتي يكونوا عبرة ولي مبغ يخدم هذه البلاد الشريفة امشي كندا ولا غيرها.ان هذا لمنكر ،وخص حتى حزبوا اعملوا ليه كيف السابقين،رفع القلم

  4. على وزارة الداخلية والقضاء احداث لجان المراقبة المالية للجماعات الترابية في المغرب..

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