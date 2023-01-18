الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس زوال يوم أمس في ملفين جنائيين توبع فيهما رئيس جماعة بتاونات و آخر بصفرو من حزب التجمع الوطني للأحرار بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وعرفية، رفقة متهمين آخرين.
وحكمت على رئيس سابق لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة وأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة في شخص رئيسها الحالي من الحزب نفسه، بعد مؤاخذته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، مع تبرئته من تهمة التزوير كما 4 مقاولين توبعوا معه في الملف نفسه.
وفي ملف آخر توبع رئيس جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو وشخصين آخرين، قبل صدور قرار بتبرئتهم من المنسوب إليهم وإرجاع مبالغ الكفالة إليهم، مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة في مواجهتهم من طرف رئيسة سابقة توجد رهن الاعتقال بسجن تولال بعد إدانتها في ملفات نصب واحتيال.
12 تعليقات
شكرا للقضاء على محاكمة الفاسدين..
شكرا للقضاء يستحق الشكر والتنويه من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية..
رموز الفساد ما أكثرها في زمننا هذا وعلى الدولة أن تتصدى لهم من أجل مغرب قوي ونظيف..
يجب ان يا عليهم اقصى العقوبات سارقي أموال الشعب..
نتمنى ان تكون هاته الاحكام عبرة لباقي الرؤساء الفاسدين الذين يختلسون الأمانة ..
أين هي الرقابة أين هي اللجن أين هي الحكومة التي تستنزف أموال الشعب حسبي الله ونعم الوكيل..
ميزانيات الجماعات تنهب من طرف المنتخبين في الجماعات دون رقيب ولا حسيب..
لا مصداقية لهم الفاسدين ينهبون ثروات الجماعة وخيراتها ..
على القضاء أن يكون متشددا معهم جدا دون رحمة ولا رأفة..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا اغرقوا البلاد وأزموا العباد..
لا حول ولا قوة إلا بالله. حرفيا منقول أسي المحياوي، هد الشي ماشي المرة الأولى وانت كتديرها وبلا ما يكون عندك وجه تحشم. وا بنادم للي كتقول راك صحافي، قريتي الخبر تصرف فيه يا بنو ادم، ما تنقلوش كما هو وتحيد سمية رضا حمد الله، وتدير سميتك. هد الشي ما هو من أخلاقيات الصحافة ولا هو صحافة أصلا، هزلت. لي بغا يكون صحفي يجتهد ماشي يقابل شنو كينشر الاخر ويسرقو بحال الزرام. باش يعرفو القراء حقيقة النقل، ها هو رابط الخبر الأصلي، وقارنوا الخوت، هدشي ينذى له جبين مهنة المتاعب:
الرابط: https://aljarida24.ma/p/actualites/222135/
عادي دابا يخلص على الحبس بفلوس الشعب ويخرج طاءرا بجناحيه