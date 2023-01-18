الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

2023-01-18 / 10:10
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ع محياوي _ هبة بريس

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس زوال يوم أمس في ملفين جنائيين توبع فيهما رئيس جماعة بتاونات و آخر بصفرو من حزب التجمع الوطني للأحرار بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وعرفية، رفقة متهمين آخرين.

وحكمت على رئيس سابق لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة وأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة في شخص رئيسها الحالي من الحزب نفسه، بعد مؤاخذته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، مع تبرئته من تهمة التزوير كما 4 مقاولين توبعوا معه في الملف نفسه.

وفي ملف آخر توبع رئيس جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو وشخصين آخرين، قبل صدور قرار بتبرئتهم من المنسوب إليهم وإرجاع مبالغ الكفالة إليهم، مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة في مواجهتهم من طرف رئيسة سابقة توجد رهن الاعتقال بسجن تولال بعد إدانتها في ملفات نصب واحتيال.

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‫5 تعليقات

  3. رموز الفساد ما أكثرها في زمننا هذا وعلى الدولة أن تتصدى لهم من أجل مغرب قوي ونظيف..

  5. نتمنى ان تكون هاته الاحكام عبرة لباقي الرؤساء الفاسدين الذين يختلسون الأمانة ..

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