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طقس الأربعاء.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2023-01-18 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار مهمة محليا فوق كل من الريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول أمطار متفرقة فوق السهول الشمالية والوسطى والأطلس ومناطقه الغربية والريف وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيعرف كل من شمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بوجه عام، مع سقوط ثلوج فوق قمم الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما بمناطق البوغاز والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والريف والأطلس والسواحل الممتدة شمال القنيطرة وشمال السفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء باردة نسبيا مع وجود صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و13 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 11 و16 درجة بجنوب المملكة. وستكون ما بين 02 و08 درجات في ما تبقى من أنحاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان شمال طرفاية، وهائجا بالجنوب.

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‫11 تعليقات

  9. «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا »

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