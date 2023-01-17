(FILES) In this file photo taken on February 10, 2021, Sister Andre, Lucile Randon in the registry of birth, the eldest French and European citizen, prays in a wheelchair, on the eve of her 117th birthday, in an EHPAD (Housing Establishment for Dependant Elderly People) in Toulon, southern France, where she has been living since 2009. - The world's oldest known person, Lucile Randon, known as Sister Andre, has died aged 118, her spokesman said on January 17, 2023. Randon was born in southern France on February 11, 1904, when World War I was still a decade away. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

وفاة معمرة عن 118 عاما

2023-01-17 / 23:27
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هبة بريس _ وكالات

توفيت الأخت أندريه التي كانت منذ أبريل 2022 عميدة سن البشرية، خلال نومها ليل الاثنين الثلاثاء في دار رعاية المسنين الذي تقيم فيه في تولون جنوبي فرنسا على ما قال متحدث لوكالة فرناس برس مساء الثلاثاء.

وأوضح دافيد تافيلا المسؤول الإعلامي في دار المسنين سانت كاترين لابوريه حيث كانت تقيم “توفيت الساعة الثانية فجرا (الثلاثاء). ثمة حزن كبير لكنها كانت تريد الموت كانت ترغب بلقاء شقيقها الحبيب مجددا”.

ما من هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت أن الشخص هو عميد سن البشرية لكن الخبراء كانوا يجمعون على أن الأخت أندريه كانت الشخص الأكبر سنا في العالم الذي يمكن التحقق من عمره في السجلات المدنية.

وقد أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ذلك في 25 أبريل بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن 119 عاما.

وكانت الأخت أندريه أكدت في السنوات الأخيرة أنها ملت من الحياة. وقالت لوكالة فرانس برس التي التقتها مطولا في يناير 2022 “الرب لا يصغي إلي”.

وكانت الأخت أندريه أصبحت مقعدة وفقدت بصرها. وولدت لوسيل راندون في 11 فبراير 1904 في آليس جنوبي فرنسا. وأعربت عن أسفها لفقدانها بعض قدراتها الجسدية.

وروت في أبريل 2022 عندما أعلنت عميدة سن البشرية بعدما كانت تحمل هذا اللقب على المستويين الفرنسي والأوروبي: “يقال إن العمل يقتل لكن بالنسبة لي، جعلني العمل استمر، عملت حتى سن الثامنة بعد المئة”.

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