قرار مفاجئ من ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع المغربي أوناحي

2023-01-17 / 23:05
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اتخذ قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أنجيه، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ليدز يونايتد قرر تجميد المفاوضات بشأن صفقة أوناحي للتركيز على تقييم موقف المدرب جيسي مارش؛ بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وكان عدد من المشجعين قد طالبوا بإقالة مارش من منصبه، بعد هزيمة الفريق يوم الجمعة الماضي أمام أستون فيلا.

اللاعب المغربي أوناحي يدخل أيضا ضمن اهتمامات ليستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي، بعد الأداء الذي ظهر به رفقة المنتخب في كأس العالم الأخيرة بقطر .

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