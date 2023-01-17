درك أكادير يحجز كمية من المخدرات على الطريق السيار

2023-01-17 / 21:32
ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت فرقة كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي لأكادير ، اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، كمية من المخدرات بداخل سيارة خفيفة على مستوى منطقة أمسكرود بالطريق السيار ( مراكش .أكادير ) .

وقالت مصادر مطلعة للجريدة ، أن عناصر كوكبة الدراجين وخلال عملهم اليومي لمراقبة حركة السير ، انتابهم شكوك حول شخصين بسيارة خفيفة كانوا في اتجاه أكادير ، ليتم توقيف السيارة والتأكد من وثائقها في البداية ، قبل اخضاعها للتفتيش، فتم العثور على حوالي 60 كلغ من مخدر ” الشيرا ” كانت مخبأة بعناية داخل السيارة، ليتم اعتقال الشخصين وحجز الكمية.

وقد نقل الموقوفين مع الكمية المحجوزة من المخدرات بتعليمات من النيابة العامة، الى مقر القيادة الجهوية للدرك، من إجل تعميق البحث مع المتهمين قبل تقديمهم الى العدالة .

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