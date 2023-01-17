وفد مغربي برئاسة أخنوش يشارك في منتدى دافوس

2023-01-17 / 20:15
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هبة بريس _ الرباط

يشارك وفد مغربي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 إلى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد المشارك في دافوس (شرق سويسرا) كلا من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 2500 شخص من القادة والفاعلين العموميين ومدراء الشركات الكبرى ومسؤولي المنظمات الدولية وغير الحكومية، ضمنهم أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في دورة تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.

وينكب منتدى دافوس الذي يرفع شعار “التعاون في عالم منقسم” على مناقشة قضايا رئيسة من قبيل التضخم ومخاطر الركود الاقتصادي والانتقال الطاقي والتغير المناخي ومستقبل الاقتصاديات الناشئة.

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‫4 تعليقات

  1. هههه شحال خايبة تكون جالس وسط من حكام دول متقدمة ،وفرت كل شيء لشعوبها ولحيواناتهم ، وانت الكل يعلم انك لا شرف لك وانك من ناهبي المال ، وانك لا تجيد حتى العيش بهذه الاموال ، من الصورة يظهر كل شيء ، الشخص وراءه ينظر اليه بشفقة، وأخنوش تظهر عليه الابتسامة المصطنعة

  3. وفد مغربي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل

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