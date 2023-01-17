“نفق تيشكا”… بركة يكشف ” الخيارات المتاحة ” و “نتائج الدراسات”

2023-01-17 / 20:03
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، الثلاثاء 17 يناير 2023، بمجلس المستشارين، أن نتائج الدراسات المتعلقة بـ”نفق تيشكا” الرابط بين مدينتي مراكش وورزازات، رحجت خيار إنجاز هذا المشروع عبر مسار يمر بمنطقة أوريكة على طول 10 كلمترات.

وقال الوزير في معرض جوابه سؤال شفوي تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذا المسار وهو أحد خيارين خلصت إليهما نتائج الدراسات، يشمل تهيئة 80 كلمتر من الطرق المؤدية للنفق وبناء 10 قناطر بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.

وأبرز أن هذا المسار يتميز بعدة إيجابيات، حيث يشكل طريقا بديلا للطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، كما يمك ن من تقليص مدة السفر بين المدينتين بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة و112 دقيقة بالنسبة للشاحنات.

وفيما يخص الخيار الآخر فيتمثل، وفقا للوزير، في إنجاز النفق عبر الطريق الوطنية رقم 9 مرورا بمنطقة تيشكا على طول أزيد من خمسة كيلومترات مع تهيئة 5و8 كلم من الطرق وبناء قنطرة بغلاف مالي قدره 7 ملايير درهم.

وخلص السيد بركة إلى القول إن الوزارة تشتغل على إنهاء الدراسات التكميلية المتعلقة بالانجازات الجيوفيزيائية والجيوتقنية التي ستكلف 30 مليون درهم والمضي قدما في إنجاز هذا المشروع ” الأساسي للمنطقة ككل” في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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‫7 تعليقات

  4. الطرق السيار يقصدون بها هي الطرق الوطنية للان بعض الكرق الوطنية لا تصلح حتى للدواب أن يسافر فيها

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