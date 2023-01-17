Morocco and Israeli flags are displayed during a visit by Israeli Defence Minister Benny Gantz to Morocco's Foreign Ministry, in Rabat, Morocco, Wednesday, Nov. 24, 2021. Israel and Morocco signed a landmark agreement Wednesday that lays the foundation for security cooperation, intelligence sharing, and future arms sales. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

اتفاق مغربي إسرائيلي على تعزيز التعاون العسكري

2023-01-17 / 19:36
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هبة بريس _ الرباط

اتفق المغرب وإسرائيل، الثلاثاء، على توسيع تعاونهما العسكري ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في ختام اجتماع شارك فيه مسؤولون من البلدين.

وانعقد على مدار يومين بنادي الضباط بالرباط، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع، بحث خلاله مسؤولون في الدولتين “مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستية والتدريب، واقتناء وتحديث التجهيزات”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن بيان لقيادة القوات المسلحة الملكية.

وقال البيان إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفاروق بلخير، ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم، ترأسا الاجتماع واتفقا على “تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية”.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عُقدت أيضا مباحثات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين، مدنيين وعسكريين، على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بحسب ذات البلاغ

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‫6 تعليقات

  2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    ﴿لا يَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الكافِرينَ أَولِياءَ مِن دونِ المُؤمِنينَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ في شَيءٍ إِلّا أَن تَتَّقوا مِنهُم تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المَصيرُ﴾ [آل عمران: 28]

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