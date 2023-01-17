فاس..توقيف 8 أشخاص في قضية اختطاف مقابل فدية

هبة بريس _ الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و47 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ لولاية أمن فاس أن مصالح الشرطة فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة تدعي أنها توصلت بمكالمة هاتفية حول اختطاف زوجها ومطالبتها بفدية مالية.

وأشار إلى أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بمحاولة استلام مبلغ الفدية المالية، كما مكنت إجراءات البحث من العثور على الضحية المفترض بمكان إخفائه بالمنطقة القروية “اوطابوعبان” بضواحي مدينة تاونات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في تصفية حسابات مع الضحية، الذي يشتبه في تعريضه لبعض المشتبه فيهم لعملية نصب بدعوى استخراج الكنوز، يقول البلاغ.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الضحية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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