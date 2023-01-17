“نارسا” تكشف عن برنامج عملها برسم سنة 2023

هبة بريس

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن الخطوط العريضة لبرنامج عملها برسم سنة 2023 الهادف إلى تحسين شروط السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين.

ويتمحور هذا البرنامج، الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحفية من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، بحضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حول محورين رئيسيين يتعلقان بالعمليات الهادفة إلى المساهمة في تحسين شروط السلامة الطرقية، والعمليات المتعلقة بتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وللمهنيين، فضلا عن عمليات المواكبة في مجال التواصل وتسويق الخدمات.

ففي ما يتعلق بالسلامة الطرقية، تعتزم (نارسا) تأهيل منظومة اجتياز امتحان نيل رخصة السياقة، وإدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية والأنشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024.

ومن أجل تحسين سلامة المركبات والبنية التحتية، ستواصل الوكالة على وجه الخصوص تنفيذ برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي ، والإعلان عن برنامج ” دراجات نارية آمنة ” للرفع من سلامة الدراجات، ومواصلة تنفيذ برنامج تحسين السلامة الطرقية بالمناطق التي تعرف تراكما لحوادث السير (PSAS)، ومشروع المدرسة الآمنة لتأمين محيط المدارس بحواجز واقية ، بالإضافة إلى بناء مركز القرب الجديد للإغاثة لتغطية المقاطع الطرقية ذات الخطورة العالية.

كما تعتزم (نارسا) العمل على تأهيل منظومة تدبير المعطيات الخاصة بحوادث السير ورصد المؤشرات ووضعها رهن إشارة المرتفقين والشركاء، وتطوير الخبرة في مجال تحليل حوادث السير، بالإضافة إلى مواصلة مواكبة مختلف الشركاء السوسيو اقتصاديين والمهنيين.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، تهدف المشاريع المبرمجة إلى تنزيل ورش التحول الرقمي للوكالة في إطار محددات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025، وذلك من خلال إنجاز دراسة لإعداد استراتيجية التحول الرقمي للوكالة، ومواصلة تنفيذ إجراءات نزع الصفة المادية عن المساطر ( الأهلية الصحية للسياقة، وبوابة الخدمات عن بعد للمرتفقين والمهنيين)، وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للوكالة، ومواصلة أشغال رقمنة الأرشيف.

وحسب السيد بولعجول، فقد استثمرت (نارسا) أيضا أكثر في الرقمنة لتوسيع باقة خدماتها الرقمية من خلال تطوير بوابة جديدة لنقل ملكية المركبات تهدف إلى تسهيل عملية بيع وشراء المركبات المسجلة في المغرب بطريقة آمنة وسلسة مع ضمان حقوق البائع والمشتري.

وتتوفر الوكالة أيضا على الموقع الإلكتروني (إسأل نارسا ” ASK NARSA “) الذي يمكن المواطنين من الحصول على إجابات سريعة وواضحة على مختلف تساؤلاتهم المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لاسيما رخصة السياقة، وبطاقة التسجيل، والتصديق على المركبات والمراقبة التقنية والمساطر والرسوم وغيرها، وكذا على الخدمة الرقمية الخاصة ببرنامج تجديد الحظيرة ومنحة التكسير (PREPAC)، والمنصة الرقمية الخاصة بالمخالفات الطرقية، والبوابة الإلكترونية الخاصة بتصريح السائق (TASREH SAEQ) .

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