النيابة الفرنسية تطلب السجن والغرامة لصحفيين متهمين بـ”ابتزاز” الملك

هبة بريس _ الرباط

طالبت النيابة العامة الفرنسية الحكم على صحفيين متهمين بابتزاز الملك محمد السادس، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف يورو

وبدأت الإثنين محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه اللذين يشتبه في أنهما طلبا في 2015 مليوني يورو من القصر المغربي، لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات عن الملك .

وتم توقيفهما وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد للقصر الذي قام بتسجيل المقابلات بدون علمهما وبتنسيق مع السلطات الفرنسية

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