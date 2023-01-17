الخرطوم.. التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي ونظيره السوداني

هبة بريس

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الاثنين بالخرطوم، مباحثات مع النائب العام المكلف بالسودان، خليفة أحمد خليفة، تمحورت حول التعاون القضائي بين المؤسستين.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه في إطار علاقات التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية السودان، فقد اتفق الداكي وخليفة أحمد، على إنجاز برنامج للتعاون القضائي بين النيابتين برسم سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج التعاون بين رئاسة النيابة العامة بين البلدين ينص على مكافحة الجريمة والاتجاز بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتبادل المحكومين بين البلدين.

وفي تصريح لوسائل عقب هذا اللقاء، يقول البلاغ، قال النائب العام المكلف بالسودان إن زيارة الداكي للخرطوم تأتي في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين، بالإضافه إلى تفعيل اتفاق سابق تم توقيعه من قبل.

وأشار خليفة أحمد خليفة إلى أن هناك الكثير من الأعمال المتبادلة بين البلدين تتمثل في التدريب وتأهيل الأطر وغيرها من مجالات التعاون.

من جانبه، أشاد الداكي بعلاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا العمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين سابقا والذي يقود إلى تعزيز التعاون القانوني بينهما.

كما شدد على أهمية العمل سويا في مجالات التعاون العدلي والقانوني تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على التقدم الذي أحرزته السودان في هذا المجال.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس النيابة العامة إلى السودان، التقى الداكي مع رئيس مجلس القضاء، مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، بمباني رئاسة السلطة القضائية.

وتبادل الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال القضاء، خاصة جانب التدريب وتبادل الخبرات بين أجهزة القضاء في البلدين.

وبهذه المناسبة، قدم الداكي لمحة عن مهام واختصاصات النيابة العامة والدور الذي يقع على عاتقها في تطبيق القانون وخاصة مجال التحري والبحث الجنائي، يخلص البلاغ.

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