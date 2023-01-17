نزار بركة

بركة يبرز أهمية ميناء الناظور ويبشر ساكنة جرسيف ب”طريقين”

2023-01-17 / 16:50
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هبة بريس - الرباط

أبرز وزير التجهيز والنقل نزار بركة، أهمية مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المشروع ستكون مهمة كبرى في إطار تنمية جهة الشرق والمساهمة في تنمية جهة فاس مكناس.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أن وزارته تشتغل على الطريق السيار جرسيف الناظور على طول 104 كلم، كما تم اعطاء طلب العروض بالنسبة للمقطع جرسيف صاكا بطول 36 كلم.

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